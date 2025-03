Corinthians volta a treinar e pode ter Raniele contra o Santos

Raniele pode ser a novidade do Corinthians na semifinal do Paulista - (crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, na última quarta-feira (5), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta sexta (7). O elenco precisa juntar os cacos e mudar a chave momentaneamente para o Campeonato Paulista. Afinal, no próximo domingo (9), o Timão encara o Santos, na Neo Química Arena, em jogo único.

A comissão técnica de Ramón Díaz iniciou as atividades com um treino de movimentação e passes em campo. Em seguida, os jogadores que foram titulares em Guayaquil fizeram um trabalho regenerativo na parte interna no CT.

Assim, os demais jogadores do plantel corintiano ficaram no campo para exercícios de posse de bola com transição e um coletivo em espaço reduzido.

Raniele pode ser a novidade nos relacionados do Corinthians

O volante Raniele está mais perto de voltar a atuar pelo Corinthians. Afinal, ele participou de atividades no campo e tem a expectativa de ser relacionado para enfrentar o Santos.

Quem é dúvida para o duelo pela semifinal do Paulistão é o também volante José Martínez. Ele sofreu uma pancada no joelho direito no último domingo, em jogo contra o Mirassol. O local ficou inchado e ele virou problema.

Contra o Barcelona, José Martínez viajou com a delegação. Contudo, não conseguiu se recuperar e entrar em campo contra os equatorianos. O caso não é considerado grave pelo Corinthians, que trata o incidente como “desconforto na articulação”. Agora, o DM da equipe corre contra o tempo para tentar garantir a sua escalação no duelo decisivo contra o Peixe.

Por outro lado, o técnico Ramón Díaz sabe que não poderá contar com Igor Coronado. O meia segue como ausência por conta de uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, sofrida na última semana.

O Timão volta a treinar neste sábado (8), quando o técnico Ramón Díaz vai definir a escalação. O jogo contra o Santos será no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

