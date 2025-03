Leila Pereira brinca com contratação de Vitor Roque: ‘Parem de pedir um 9’

Leila Pereira brinca com contratação de Vitor Roque - (crédito: Foto: Reprodução / Palmeiras TV)

Vitor Roque foi apresentado no Palmeiras nesta sexta-feira (07/3) e chega para resolver um problema que já durava há muito tempo no Verdão: a função de centroavante. A reclamação da torcida por um camisa 9 virou constante. Assim, a presidente Leila Pereira aproveitou a coletiva do jogador para fazer uma brincadeira.

“Vocês parem de me pedir um nove, tá? (risos)”, disse Leila Pereira.

Em rápido pronunciamento, Leila destacou toda a operação para a contratação do jogador. Vitor Roque pertencia ao Barcelona e estava emprestado ao Betis, da Espanha, mas sem espaço. A mandatária aproveitou para parabenizar o trabalho da diretoria e o dela mesmo nas tratativas.

“O Barros foi fundamental em todo o processo. Muito firme, muito objetivo e também preciso falar que num clube de futebol os responsáveis são os treinadores e jogadores. Quando não conquista títulos, a responsável é a presidente. Queria dar parabéns para mim também, que não desisti para trazer esse atleta. A maior contratação do futebol brasileiro”, falou a mandatária, que prosseguiu:

“Falam que não invisto, mas invisto em atletas excelentes, como esse aqui. Vitor, é um prazer imenso estar com você aqui. Não tenho dúvidas que vai ajudar o Palmeiras a conquistar muitos títulos. Agradecer a família dele e dizer que você aqui no Palmeiras conte com cada um de nós, vamos ajudar a você a desenvolver esse talento espetacular. Meus torcedores, eu trouxe o nove”, completou.

Assim, Vitor Roque vive a expectativa de estrear na próxima segunda-feira (10), quando o Palmeiras encara o São Paulo, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.