Confira os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol anunciou os detalhes do sorteio dos grupos da Libertadores 2025, que vai ocorrer no dia 17 de março, uma segunda-feira, no Paraguai. Na divisão dos potes, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo são cabeças de chave. Por sua vez, Internacional está no pote 2, e Fortaleza caiu no pote 3. Corinthians e Bahia, aliás, estão na fase prévia e disputam uma vaga.

De acordo com as regras da Conmebol, equipes do mesmo país não podem cair na mesma chave durante o sorteio. No entanto, os clubes que avançarem da fase prévia podem entrar no mesmo grupo. Dessa forma, se Bahia e Corinthians garantirem a classificação, poderão ser colocados em grupos que já tenham outros times brasileiros.

Cada grupo será composto por quatro equipes, que se enfrentarão duas vezes, uma como mandante e outra como visitante. O time que terminar na liderança de cada chave garante vaga direta nas oitavas de final, enquanto o segundo colocado disputará os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Potes da Libertadores

1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo e os quatro classificados da fase prévia

Pelo calendário da Conmebol, a fase de grupos da Libertadores está prevista para iniciar no dia 2 de abril e vai se encerrar no dia 28 de maio. O sorteio para a fase mata-mata está previsto para acontecer no dia 4 de junho, mas ainda sem confirmação.

