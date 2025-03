F1 confirma Cadillac como nova integrante do grid a partir de 2026

A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmaram, nesta sexta-feira (7/3), a inclusão da Cadillac como nova integrante da categoria a partir de 2026. A novidade é o fim de uma novela que se arrastou por meses e terminou com a entrada da equipe norte-americana como a 11ª montadora do grid da próxima temporada, aumentando o número de carros na categoria pela primeira vez desde 2016. O time é apoiado pela TWG Motorsports e pela General Motors (GM), principal fabricante de automóveis dos Estados Unidos.

“O comprometimento da General Motors em trazer a equipe Cadillac para a Fórmula 1 foi uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso esporte. Quero agradecer à GM e à TWG Motorsports por seu engajamento construtivo ao longo de muitos meses e estou ansioso para receber a equipe no grid a partir de 2026 para o que será outro ano emocionante para a Fórmula 1”, disse em comunicado o CEO da F1, Stefano Domenicali.

O aumento do número de equipes na principal categoria do automobilismo era uma pauta nos bastidores desde 2023, quando Michael Andretti, ex-piloto e filho do campeão mundial Mario Andretti, iniciou um processo de inclusão. O time Andretti, também com parceria da GM, teve o aval da FIA, mas o pedido de entrada foi recusado no início de 2024. Depois, já com o nome Cadillac e Michael como consultor da empreitada, a candidatura foi retomada e aprovada nesta sexta-feira.

A Cadillac irá chegar ao grid em 2026, acompanhando uma nova era da Fórmula 1, com novos regulamentos técnicos e de motores. Os carros do ano que vem serão menores, mais sustentáveis e com maior velocidade, apesar de não ter mais o sistema de DRS (redução de arrasto).

“Hoje marca um momento transformador, e estou orgulhoso de liderar a Federação nesta etapa progressiva para o campeonato. A expansão do campeonato para uma 11ª equipe em 2026 é um marco. A GM/Cadillac traz energia nova, alinhando-se com os novos regulamentos da FIA 2026 e inaugurando uma era emocionante para o esporte. A presença da Cadillac no paddock inspirará futuros competidores e fãs. Sua entrada fortalece nossa missão de ultrapassar os limites do automobilismo no mais alto nível”, acrescentou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Por isso, a Cadillac abriu o bolso e investirá mais de US$ 140 milhões (R$ 809 milhões na cotação atual) na construção de uma fábrica, além de mirar a produção de um motor próprio a partir de 2028. Antes disso, a unidade de potência será fornecida pela Ferrari nos dois anos de estreia.

Em relação aos pilotos que farão parte do projeto, a preferência é por um nome dos Estados Unidos. O nome mais forte é o de Colton Herta, de 24 anos, que está com a Cadillac na Fórmula Indy e foi vice-campeão em 2024. O companheiro tende a ser alguém mais experiente. A expectativa do anúncio é apenas para o meio do ano.