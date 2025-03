Hugo Moura, do Vasco, projeta semi contra o Flamengo

O volante Hugo Moura, do Vasco, falou sobre o duelo deste sábado (8) contra o Flamengo, no Maracanã, e que vale vaga na final do Campeonato Carioca. Citando a ótima partida feita pelo cruz-maltino na última quarta (5), contra o Nova Iguaçu (vitória por 3 a 0), pela Copa do Brasil, o jogador acredita que o time poderá repetir a atuação contra o maior rival. Para isso, então, o Vasco precisará ter a mesma ‘personalidade’, segundo o jogador.

“Acho que a gente conseguiu fazer tudo o que o professor pediu. A gente conseguiu estar mais equilibrado, mais ofensivo também durante esta partida. Aí, a gente conseguiu um grande primeiro tempo e sair com os 3 a 0. Nos dá confiança e sabedoria para enfrentar este segundo jogo da semifinal. Tenho certeza que a gente vai entrar no jogo de sábado com a mesma personalidade e confiança para sair com a vitória e com a classificação”, disse em declaração ao canal do Vasco no YouTube.

O Vasco precisa vencer o Flamengo por dois ou mais gols de diferença se quiser avançar para a grande decisão. Afinal, o Rubro-Negro, por ter conquistado a Taça Guanabara, possui vantagem de dois resultados iguais. Como venceu na ida por 1 a 0, pode perder pela mesma diferença para, então, avançar de fase. A partida ocorre às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.

