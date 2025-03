Confira os potes do sorteio da fase de grupos da Sul-Americana

A Conmebol definiu os potes para o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A boa notícia ficou para quatro brasileiros. Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro serão cabeças de chave da competição. O sorteio irá acontecer no próximo dia 17 de março, em Luque, no Paraguai.

LEIA MAIS: Veja os potes para sorteio da fase de grupos da Libertadores

Por outro lado, Vasco ficou no pote 2, enquanto o Vitória está no pote 4. De acordo com a Conmebol, os grupos não poderão ter dois times de um mesmo país. Ou seja, não existe a possibilidade de acontecer um clássico entre Fluminense e Vasco.

Por fim, Bahia e Corinthians também estão atentos aos grupos. Afinal, os clubes podem entrar no pote 4, caso sejam eliminados na terceira fase da Libertadores. Os baianos empataram por 0 a 0 com o Boston River no jogo de ida, enquanto os alvinegros perderam por 3 a 0 para o Barcelona, no Equador.

Potes da Sul-Americana

1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL

2: Guaraní-POR, Paletino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG

3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU

4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes, Iquique-CHI ou Alianza Lima-PER, Boston River-URU ou Bahia, Melgar-PER ou Cerro Porteño-PAR, Barcelona de Guayaquil-EQU ou Corinthians

Pelo calendário da Conmebol, a fase de grupos da Sul-Americana está prevista para iniciar no dia 2 de abril e vai se encerrar no dia 28 de maio. O sorteio para a fase mata-mata está previsto para acontecer no dia 4 de junho, mas ainda sem confirmação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.