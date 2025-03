Fortaleza x Ferroviário: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (08), o Fortaleza entra em campo para a segunda partida do Campeonato Estadual, enfrentando o Ferroviário. O primeiro confronto terminou em empate sem gols. Agora, o jogo decisivo será no Estádio Presidente Vargas. O Leão busca o título perdido em 2024, quando foi derrotado pelo Ceará nas penalidades máximas. Além disso, os adversários se enfrentaram pela Copa do Nordeste no meio da semana. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda aplicou uma goleada de 4 a 0.

Onde assistir

A decisão entre Fortaleza e Ferroviário será transmitida ao vivo pelo Canal GOAT e FCF TV no YouTube.

Como chega o Fortaleza



Será que chegou a hora de embalar? Após vencer o mesmo adversário no meio da semana por 4 a 0, o Fortaleza precisa do mínimo para garantir mais uma vaga na final. A esperança de gols está em Lucero. Ele deve ser municiado por Martínez e Pochettino, que farão o meio de campo. O Leão, apesar do início irregular de temporada, pode mudar de chave se avançar.

Como chega o Ferroviário



A ordem é mudar de competição rapidamente. O que aconteceu na Copa do Nordeste não pode afetar a semifinal estadual. Portanto, o técnico Tiago Zorro deve adotar um sistema mais defensivo. Ele pretende atacar o Fortaleza gradualmente, deixando a bola com o adversário, já que, tecnicamente, o Leão é mais forte. No ataque, Allanzinho e Ciel são as esperanças de gols e classificação do Ferroviário.

FORTALEZA X FERROVIÁRIO

5ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Presidente Vargas

Data e horário: Sábado, 08/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, David Luiz, Gastón Ávila e Bruno Pacheco, Rossetto, Martínez e Pochettino, Moisés, Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FERROVIÁRIO: Matheus Cavichioli, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jeffão, Iago e Pablo Alves, Willyam Maranhão, Gharib e Janeudo, Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar

VAR: Magno Cordeiro

