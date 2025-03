Trio do Fluminense treina em separado; entenda

Técnico Mano Menezes segue sem poder contar com trio no Fluminense - (crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Recuperado de leve miocardite, que o tirou da pré-temporada inteira do Fluminense, o meia Ganso faz recondicionamento para voltar a atuar pelo clube. Lima e Manoel são outros que treinaram em separado nesta sexta-feira (7).

O trio, segundo informações do “ge”, foi ao gramado do CT Carlos Castilho, dando sequência, assim, ao trabalho de recuperação. Ganso é o que mais deve demorar a voltar, já que precisou de repouso absoluto por cinco semanas por conta da miocardite, um problema no coração.

A previsão é que o meia retorne na segunda quinzena de março, após a próxima data Fifa (entre os dias 17 e 25). Ele terá monitoramento de cardiologistas por um mês, algo comum para este tipo de caso. Ganso atuou pela última vez em 1º de dezembro, na 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, em empate por 1 a 1 com o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba. Expulso, ele cumpriu suspensão contra o Palmeiras, na rodada derradeira. Na ocasião, o Flu venceu e conseguiu se livrar do rebaixamento.

Já Lima e Manoel seguem se recuperando de contusões. O meia tem problema na panturrilha esquerda e não vai a campo desde a goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, no dia 26 de fevereiro. Já o zagueiro sofre desconforto no pé direito. Sua última partida, aliás, faz mais tempo ainda: dia 26 de janeiro.

