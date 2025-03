Ação promove acesso gratuito a mulheres em jogo do Parazão

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no sábado (8), o Paysandu não vai cobrar ingresso das torcedoras para o confronto das quartas de final do Parazão 2025.

A partida será no próprio sábado, às 18h, no Mangueirão, contra o Capitão Poço. A ideia é estimular a presença feminina no estádio para o confronto decisivo.

Dessa forma, as mulheres que desejam ir ao jogo de forma gratuita, deverá ir em qualquer loja Lobo e retirar o ingresso, de acordo com o presidente Roger Aguilera, do Paysandu.

“Basta você ir a qualquer loja Lobo e retirar o seu ingresso de graça. Sábado a gente se encontra no Mangueirão”, disse o presidente do Paysandu, Roger Aguilera.

Assim, cada mulher vai ter direito a um ingresso de arquibancada. A entrada vai ser emitida por CPF, ou seja, será intransferível.

Os outros torcedores podem adquirir os ingressos nas Lojas Lobo ou no site. O valor da arquibancada custa R$ 50 e as cadeiras R$160.

Paysandu no Parazão

Desde 2021, que a competição estadual passou a contar com 12 clubes divididos em três grupos na primeira fase, o Paysandu sempre se classificou e avançou no confronto das quartas de final. Ou seja, nas quatro últimas edições, o Papão garante uma vaga na semifinal da competição.

O Paysandu é dono de uma das melhores campanhas na competição e por isso será mandante no confronto contra o Capitão Poço. Vale ressaltar que o confronto é definido em jogo único.