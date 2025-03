Pai de Wanderson rouba a cena durante apresentação e compartilha história sobre Ibrahimovic

Novo atacante do Cruzeiro, Wanderson foi apresentado nesta sexta-feira (7) na Toca da Raposa II. No entanto, quem acabou chamando a atenção foi o pai do jogador, Wamberto Sousa Campos, que contou algumas histórias interessantes para os jornalistas presentes.

Wamberto relembrou momentos de sua carreira no Ajax, onde jogou ao lado de Ibrahimovic, enquanto seu filho ainda estava nas divisões de base do clube holandês.

“Essa história é uma das que guardamos com carinho. O Ibra é um amigo nosso, de todos no Ajax. Quando os treinos do time principal terminavam, o Wanderson já era a atração. Ele era pequeno e gordinho. Pegava a bola e partia para cima dos meninos. O Ibra terminava o treino e ia para a arena (onde Wanderson treinava), para assistir aos dribles e jogadas do meu filho. Esse talento ficou com ele”, relatou o pai de Wanderson.

Além disso, a trajetória de Wanderson como filho de atleta levou-o a morar em países como Bélgica, Espanha e Rússia, o que lhe proporcionou aprender vários idiomas.

“Aprendi um pouco de russo. Falo cinco idiomas. Falo francês, holandês, inglês, espanhol. Alemão também, mas já esqueci. Estou com cinco línguas. O meu irmão Danilo fala sete”, contou Wanderson.

Responsabilidade grande no Cruzeiro

O atacante assinou contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. Para garantir sua contratação, o clube mineiro negociou uma dívida com o Internacional, referente à compra de Wesley. Aliás, Wanderson foi um dos pedidos do técnico Leonardo Jardim.

“A responsabilidade é ainda maior. Isso me dá ainda mais motivação. Quero mostrar que fizeram a escolha certa ao me trazer para cá. Estou feliz de estar aqui e espero retribuir em campo, não só de forma individual, mas coletiva. Sou mais um jogador de grupo e sempre tento ajudar o time. Com certeza, grandes conquistas virão por aí”, finalizou o atacante.

