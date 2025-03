Santi Rodríguez é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Santi Rodríguez, do Botafogo, foi regularizado nesta sexta-feira (7) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desejo antigo do técnico Renato Paiva, o uruguaio terá condição de jogo a partir do Campeonato Brasileiro, no fim de março. O torneio nacional será o próximo compromisso do Alvinegro, que está fora das finais do Campeonato Carioca.

O jogador de 25 anos assinou contrato com o Botafogo até dezembro de 2028. Ele já vem treinando normalmente com o grupo e está apto a estrear pelo Botafogo diante do Palmeiras, dia 30, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Santi, aliás, foi a contratação mais cara do Botafogo até aqui na temporada 2025. Ele veio do New York City por US$ 15 milhões (cerca de R$ 86 milhões) fixos mais US$ 2 milhões (R$ 11,5 milhões) em variáveis.

Formado nas categorias de base do Nacional, do Uruguai, Santiago seguiu para a MLS, onde atuou por quatro temporadas e se destacou na liga americana. Em 2024, o novo reforço do Alvinegro, aliás, marcou 16 gols e deu seis assistências em 40 partidas pelo New York City.

