Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da partida no Nilton Santos, Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar, neste sábado (8), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com golaço de Bruno Henrique, e tem vantagem de empate no placar agregado. Assim, a equipe de Filipe Luís pode perder por um gol de diferença que avança à final da competição. Do outro lado, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois ou mais gols de diferença que se classifica. No entanto, a situação é complicado para o time de Fábio Carille.

O histórico recente no Clássico dos Milhões dimensiona o desafio para equipe cruz-maltina. Em 31 clássicos desde 2017, o Vasco venceu dois clássicos: 1 a 0, em 2023, e 3 a 1, em 2021, ambos no Carioca. Foram 11 empates e 18 triunfos do rival rubro-negro neste período.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Vasco, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro larga em vantagem por ter vencido o Cruz-Maltino por 1 a 0 no último sábado, no Nilton Santos, com gol de Bruno Henrique. Isso dá ao time do técnico Filipe Luís a possibilidade de jogar por um empate no confronto de volta. Além disso, o elenco focou a semana somente na preparação para o jogo de volta, ou seja, mais descansado.

O Flamengo, afinal, vive uma grande fase na temporada. Nos úlitmos 10 jogos, foram nove vitórias e apenas um empate (contra o Fluminense por 0 a 0). A última derrota do clube foi contra o Nova Iguaçu, em 19 de janeiro deste ano. A equipe, aliás, não foi a principal, que voltou somente contra o Volta Redonda.

Com relação ao time, Filipe Luís terá três reforços para o elenco no duelo com os retornos de Danilo, Alex Sandro e Juninho, que foram baixas no duelo de ida. O uruguaio De la Cruz também tem chance de ficar à disposição. Contudo, Michael (lesão na coxa esquerda), Everton Cebolinha (lesão na coxa direita) e Cleiton (suspenso) seguem como desfalques.

Como chega o Vasco

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Vasco se recuperou e teve ótima atuação perante o Nova Iguaçu, vencendo e convencendo na última quarta-feira (5). Com bom poderio ofensivo, o time neutralizou o rival do RJ e fez 3 a 0 logo no primeiro tempo, garantindo vaga à terceira fase da Copa do Brasil e angariando elogios do professor Fábio Carille.

Nuno Moreira, aliás, estreou nesta partida, contribuindo com sua primeira assistência com apenas nove minutos de jogo. Assim, é possível que o português surja entre os titulares para o jogo da volta. Afinal, o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para voltar à final do Carioca após seis anos. Na ida, Carille entrou com três volantes.

Paulinho, ausente contra o Fla por suspensão, atuou contra o Nova Iguaçu e também pode aparecer entre os titulares. Tchê Tchê, porém, segue fora de ação. Dessa forma, Carille não tem novos desfalques para o duelo deste sábado.

FLAMENGO x VASCO

Semifinal do Campeonato Carioca (Jogo de volta)

Data-Hora: 8/3/2025 (sábado), às 17h45 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Coelho

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.