Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Internacional se enfrentam no segundo clássico da temporada, neste sábado (08), pelo jogo de ida da final do Gauchão - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Grêmio e Internacional abrem a disputa pelo título do Campeonato Gaúcho neste sábado (08), às 17h45 (de Brasília), na Arena. O Imortal planeja encaminhar o oitavo título consecutivo do torneio já no Gre-Nal de ida da decisão do Estadual. Por outro lado, o Colorado pretende evitar que arquirrival repita seu feito inédito na história da competição. Ao mesmo tempo centralizará seus esforços para quebrar jejum de oito anos sem vencer o Gauchão.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, em TV aberta. Além disso, o duelo será exibido no SporTV 2 na TV por assinatura e no Premiere no pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho assegurou sua vaga na final do Campeonato Gaúcho após confronto emocionante com o Juventude. Com o empate no placar agregado depois de dois jogos, o Imortal superou o adversário em disputa de pênaltis. O técnico Gustavo Quinteros não poderá estar à beira do campo para comandar a equipe. Isso porque cumprirá suspensão automática depois de receber o cartão vermelho por agressão exatamente neste segundo embate com o Jaconero.

No campo, Cuéllar virou um desfalque inesperado após constatação de um edema muscular na coxa esquerda. O treinador ainda tem dúvidas com relação às peças que estarão disponíveis na ponta esquerda. O belga Amuzu deve retornar à lista de relacionados após ser preservado por dores nas costas devido a uma pancada. Como não houve a confirmação da contusão, ele pode ficar à disposição se recuperar o condicionamento físico.

A situação é semelhante para Aravena, que está em fase final do tratamento de um problema muscular na coxa esquerda e se encontra em transição física. O argentino Pavón é outra peça que volta a ficar disponível, já que concluiu recuperação de uma lesão muscular na perna esquerda. O grande empecilho são as três semanas de inatividade. Além disso, Cristaldo e Monsalve também disputam uma vaga no meio de campo.

Como chega o Internacional

O Colorado alcançou a decisão do Estadual com a melhor campanha do torneio. O Inter venceu os dois embates com o Caxias pela semifinal do Gauchão e manteve sua fase invicta. Ainda por cima o técnico Roger Machado contará com o retorno de três jogadores importantes. Diferentemente do que se previa, o meio-campista Alan Patrick e os atacantes Borré e Wesley se recuperaram de contusões. Assim, o camisa 10 provavelmente retornará ao time titular, enquanto os outros dois serão alternativas no banco.

Há uma indefinição no meio de campo, pois Bruno Henrique apresentou um incômodo muscular na coxa esquerda e pediu substituição ainda na primeira etapa do último compromisso. A expectativa é de que o camisa 8 reabilite suas condições físicas dentro do prazo. Caso contrário, Ronaldo será seu substituto iminente.

GRÊMIO X INTERNACIONAL

Jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 08/03/2025, às 17h45 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Amuzu (Aravena) e Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (Fifa-RJ) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Daiane Caroline Muniz (Fifa-SP)

