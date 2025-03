Atlético divulga parcial de venda de ingressos para a final do Campeonato Mineiro

A primeira partida da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético e América, ocorrerá no sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Mineirão, e promete casa cheia. O Galo divulgou a quantidade de ingressos vendidos até o momento.

A terceira parcial de vendas já contabiliza mais de 40 mil torcedores garantidos para a decisão. As vendas tiveram início na quinta-feira (27), com preços a partir de R$ 43,50.

LEIA MAIS: João Marcelo fala sobre concorrência no Atlético-MG e revela inspiração em Hulk

O segundo jogo da final será no dia 15 de março, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O América será o mandante por ter terminado em melhor posição na primeira fase do Campeonato Mineiro.

O novo regulamento também estabelece que não haverá critério de gol fora de casa para desempate, nem vantagem para o time melhor posicionado em caso de dois empates. Dessa forma, caso o confronto termine empatado, o campeão será decidido nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.