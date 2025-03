Imprensa paraguaia destaca episódio de racismo e reações de Luighi, do Palmeiras

O duelo entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores sub-20, que ocorreu no Paraguai na última quinta-feira (06), ganhou notoriedade por atos preconceituosos. Isso porque o meio-campista Figueiredo e o atacante Luighi foram alvos de ataques racistas por parte de alguns torcedores da equipe mandante. Com o impacto do episódio, algumas empresas de comunicação mais renomadas do Paraguai deram destaque ao caso.

O jornal “ABC” classificou tal ocasião como um escândalo e repercutiu as injúrias raciais que os jogadores do Palmeiras sofreram. O veículo também frisou o momento em que Luighi foi às lágrimas pela revolta em entrevista depois do jogo. O site “Versus”, aliás, deu foco a este episódio e ao posicionamento do zagueiro Gustavo Gómez, que é natural do Paraguai. O defensor e um dos principais jogadores da seleção fez coro ao protesto do Alviverde contra o ato preconceituoso ao compartilhar comunicado oficial do clube.

“Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, não se mostrou alheio ao racismo e à xenofobia que os jogadores do Palmeiras sofreram nesta quinta-feira (6)”, frisa um trecho da reportagem.

O portal também deu uma atenção especial às declarações de Luighi e expôs análise em que haverá uma punição ao Cerro Porteño pelo comportamento de seus torcedores. Além disso, o “Diario Popular”, mais um veículo impresso paraguaio, ressaltou: “Luighi sofreu um ato covarde de racismo de um torcedor do Cerro que segurava seu bebê no colo quando fez gestos de macaco”.

Presidente do Brasil se manifesta em apoio a jogador do Palmeiras

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expôs seu repúdio após o episódio racista e prestou condolências pelo atacante Luighi

Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude. A FIFA, a Conmebol e a CBF precisam agir e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados.

Detalhes do caso

Aos 34 minutos do segundo tempo, a transmissão da Conmebol flagrou um torcedor com uma criança no colo rente ao alambrado imitando gestos de macaco em direção a Figueiredo, que saía do campo após substituição. Logo após o apito final, Luighi também foi alvo de atos racistas e avisou à arbitragem. O duelo ficou interrompido por alguns minutos. Desse modo, na entrevista pós-jogo ainda no gramado, Luighi não conteve o choro e desabafou.

“Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo. Até quando a gente vai passar por isso? Até quando? O que fizeram comigo foi um crime. Você ainda vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso, a CBF, sei lá quem… Não ia perguntar sobre isso, né?! O que fizeram comigo foi um crime. Aqui é formação. A gente tá aprendendo aqui”, disse, com a voz embargada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.