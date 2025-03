Vasco encerra preparação para enfrentar o Flamengo

O Vasco, enfim, finalizou sua preparação para o clássico decisivo deste sábado (8) contra o Flamengo, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira (7), o time do técnico Fábio Carille realizou a última atividade preparatória no CT Moacyr Barbosa.

O treinador, no entanto, não tem certeza quanto à participação de Tchê Tchê, que segue recuperação no ligamento do joelho direito. Ele é ausência há duas partidas, visto que não pode atuar contra o Flamengo no jogo de ida, e também contra o Nova Iguaçu, na última quarta (5), pela Copa do Brasil.

Quanto ao time que vai a campo, é possível que Carille repita a escalação utilizada no duelo em questão, segundo informações do “ge”. Na ocasião, o treinador levou apenas dois volantes (Hugo Moura e Paulinho), com quatro jogadores ofensivos. O quarteto foi formado por Rayan, Coutinho, Nuno Moreira e Vegetti. Na ida, no último sábado (1º), porém, o time foi a campo com três volantes (Jair, Hugo Moura e Mateus Carvalho).

No entanto, o Vasco precisa vencer o jogo por dois gols de diferença para poder chegar à final do Campeonato Carioca. Dessa forma, a provável escalação do Cruz-Maltino é a que segue: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Mateus Carvalho) e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

A partida ocorre às 17h45 (de Brasília) deste sábado, no Maracanã. Quem vencer, enfrenta Fluminense ou Volta Redonda na final. O Tricolor, aliás, já está praticamente garantido, já que venceu na ida por 4 a 0.

