Palmeiras troca numeração de atacantes; veja como ficou

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (7) que alguns jogadores tiverem suas numerações alteradas para a sequência da temporada. A principal novidade é que o atacante Vitor Roque, reforço mais caro da história do clube, será o novo camisa 9 da equipe.

Desta maneira, o Palmeiras resolveu mudar a numeração dos jogadores de ataque. O meia Felipe Anderson vai utilizar a 7. Já o atacante Paulinho, que foi apresentado com a camisa 7, herdará a 10 de Rony, que saiu para o Atlético. Entre outros atletas, Bruno Rodrigues seguirá com a 11, enquanto Estêvão e Flaco López permanecerão com a 41 e a 42, respectivamente.

Na semana passada, Richard Ríos assumiu a camisa 8, que foi a numeração que por anos do volante Zé Rafael. Dessa forma, o Palmeiras definiu todas os principais números do plantel, de 1 a 11.

Por fim, o Verdão terá de escolher a camisa de Lucas Evangelista. O meio-campista tem acordo com o clube, mas ainda não assinou contrato.

