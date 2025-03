Ronaldo expõe tratativas para vender clube: ???Há conversas, mas não ofertas???

O relacionamento de Ronaldo Fenômeno com o Real Valladolid, da Espanha, do qual é proprietário, passa por momento de turbulência. Afinal, o ex-jogador é alvo de críticas, principalmente dos torcedores da equipe por seu afastamento em meio à luta contra o rebaixamento em La Liga.

A propósito, o presidente e acionista majoritário confessou que está em algumas tratativas para vender sua parte do clube, porém não há nenhuma situação avançada.

“Recebi algumas ofertas que não correspondem ao que o clube vale. Há rumores novamente, mas estamos trabalhando todos os dias para tornar o clube cada vez melhor e quando a propriedade passar para a próxima pessoa, eles encontrarão um clube em boas condições. Não sei quando isso será. No momento, há conversas, estamos falando com as pessoas, mas não há ofertas”, esclareceu o ex-atacante.

Ronaldo sofre críticas por afastamento do Real Valladolid

As condenações mais recentes pelas atitudes do ex-atacante envolvem um retorno à Espanha quase três meses depois de sua última aparição. Na ocasião, ele esteve em uma assembleia de acionista e não teve qualquer tipo de contato com o elenco. De acordo com informações da imprensa espanhola, o dirigente comunicou somente às pessoas de sua confiança que iria a Valladolid, mas por um motivo ainda misterioso.

Dessa vez, Ronaldo encontrou os jogadores para demonstrar confiança de que são capazes de reverter o cenário difícil que se encontra no Campeonato Espanhol. Inclusive, pediu que os atletas permaneçam se esforçando nos próximos compromissos para ter êxito nesta missão. A próxima partida do Real Valladolid é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Afinal, o time vai enfrentar o Valencia, no Mestalla, neste sábado (8), pela 27ª rodada de La Liga.

Atualmente, os Albivioletas estão na 20ª e última colocação do Campeonato Espanhol. O próximo adversário se encontra duas posições acima, com uma vantagem de oito pontos.

