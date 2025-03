Cuca enfrenta dificuldades para escalar o Atlético para a final do Campeonato Mineiro

O técnico Cuca analisa as opções disponíveis para escalar o Atlético para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, contra o América, neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

Cuca não poderá contar com Hulk, que segue em tratamento para lesão na coxa direita. A situação, no entanto, complicou-se ainda mais. Alisson, que foi titular na última quarta-feira contra o Manaus, na Copa do Brasil, e marcou um gol, também está fora da partida. Ele, afinal, foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Rússia.

Dessa forma, o treinador tem duas alternativas. Ele pode manter o esquema tático e escolher Deyverson para a vaga, completando o quarteto ofensivo com Gustavo Scarpa, Rony e Cuello, ou pode optar por escalar Rubens, reforçando o meio de campo.

Reforços não estarão disponíveis para o jogo

Embora o Galo tenha apresentado oficialmente os novos reforços, o zagueiro Ivan Roman, de 18 anos, e o atacante João Marcelo, de 19, nenhum dos dois estará disponível para a partida.

O clube mineiro planeja integrar os jogadores de forma gradual às partidas. Ambos fazem parte de uma estratégia de longo prazo, que visa a mesclar juventude com experiência na equipe.

