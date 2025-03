Corinthians prepara homenagem para Vitória, morta brutalmente em São Paulo

O Corinthians preparou uma homenagem para Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, antes do clássico contra o Santos, no próximo domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. A jovem, torcedora do Timão, foi encontrada morta na quarta-feira (5).

Antes do jogo, na Neo Química Arena, os torcedores respeitarão um minuto de silêncio. Durante esse momento, a foto de Vitória aparecerá no telão do estádio, juntamente com uma mensagem nos painéis de LED.

A diretoria do Corinthians também entrou em contato com os familiares de Vitória, que receberam o convite para assistir à partida no estádio.

O velório ocorreu na última quinta-feira e tinha uma bandeira do Corinthians sobre o caixão, e seus familiares estavam vestidos com roupas do Timão durante a cerimônia.

Entenda o caso

Um cão farejador da Guarda Civil Municipal encontrou o corpo de Vitória a cerca de cinco quilômetros de sua casa, na zona rural de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela estava nua, com o cabelo raspado e apresentava ferimentos aparentes de faca.

A Polícia Civil investiga o caso e, atualmente, sete pessoas estão sendo investigadas pelo envolvimento no homicídio de Vitória. Agentes de segurança pública confirmaram de forma breve que ciúmes motivaram o crime, mas não forneceram mais detalhes.

Imagens de câmeras de monitoramento mostraram o momento em que Vitória deixou um shopping e começou a caminhar. Durante o trajeto, ela enviou áudios para uma amiga, expressando medo de estar sendo seguida por dois homens em um carro.

