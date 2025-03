Cruzeiro lança novo uniforme para a temporada 2025

O Cruzeiro apresentou, nesta sexta-feira (7), sua nova camisa para a temporada 2025. A estreia do uniforme acontecerá já neste sábado, no jogo contra o Bahia, às 19h (de Brasília), pela Supercopa Feminina. A partida será no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas-BA.

A nova camisa tem o azul como cor predominante, com as mangas em branco. O uniforme também traz o escudo do Cruzeiro e o nome do clube bordado na parte superior traseira.

Vale destacar que o clube retorna ao uso do escudo, em vez das estrelas soltas. A última vez que isso ocorreu foi em 2011. O kit principal é completado por calções e meias brancas.

Jogadores como Ricardinho e Vanessinha, nomes bem conhecidos da torcida, estarão envolvidos nas ações de marketing. No entanto, o grande destaque foi o atacante Gabigol. Além dele, atletas como William, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge também tiveram suas imagens utilizadas nas campanhas.

O time profissional deve estrear o novo uniforme contra o Mirassol, no final de março, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

