Sport x Sao Paulo, AO VIVO com a Voz do Esporte, às 20h30

Sport e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (7/3), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Supercopa Feminina. A partida será em jogo único. Assim, quem vencer segue para a semifinal da competição enquanto a equipe derrotada será eliminada do torneio. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 20h30, com um esquenta sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.

Este duelo pela Supercopa feminina terá, além da narração de Aldo Luiz, os comentários de Tiago Hugolini e as reportagens de Fernando Sid. Clique na arte acima a partir das 20h30 para acompanhar este duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.