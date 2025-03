Botafogo encaminha renovação com goleiro John

O Botafogo garantiu mais um ano de permanência de um de seus destaques na vitoriosa temporada de 2024, o goleiro John. Com o novo acordo o vínculo do arqueiro vai até dezembro de 2028. Antes, portanto, se encerraria em 2027.

Peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da inédita Copa Libertadores na última temporada, o atleta também ganhou um aumento salarial do clube. As informações são do portal “ESPN”.

O goleiro John chegou ao Botafogo no início de 2024 para reforçar a posição após a saída de Lucas Perri para o Lyon. O Alvinegro investiu 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7 milhões) na contratação do atleta, que se tornou um dos pilares da equipe.

Nesta temporada, o Glorioso busca reencontrar o bom futebol. Afinal, não vive um bom momento. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, a Recopa Sul-Americana para o Racing e, além disso, ficou na nona colocação do Carioca, sem chances de disputar qualquer taça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.