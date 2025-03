Ayrton Lucas deve ser novidade do Flamengo na semifinal contra o Vasco

O Flamengo deve ter, ao menos, uma mudança em relação ao time que enfrentou o Vasco no jogo de ida da semifinal do Carioca. Mesmo com o lateral-esquerdo Alex Sandro reintegrado ao elenco e treinando sem restrições nesta sexta-feira (7), no Ninho do Urubu, o mais cotado para voltar ao time é Ayrton Lucas.

Recuperado de uma pancada no joelho esquerdo, o lateral foi relacionado no triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco no último sábado, mas iniciou no banco. Ele tem boas chances de assumir o lugar de Varela, que vem atuando por improviso no setor.

Danilo e De la Cruz também tem grandes possibilidades de retornar ao time. Enquanto o defensor passou por exercício de controle de carga após desconforto muscular e ficou ausente na semifinal de ida, o meia uruguaio ficou fora do primeiro duelo em razão do campo sintético do Estádio Nilton Santos.

Juninho, que também está curado de lesão, fica à disposição do treinador, mas deve ser opção no banco neste sábado até mesmo pelo período considerável de inatividade. Everton Cebolinha, Michael, Pedro e Viña seguem sem condições de jogo.