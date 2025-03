São Paulo faz 4 no Sport e avança à semifinal da Supercopa feminina

O São Paulo avançou à semifinal da Supercopa feminina do Brasil ao golear o Sport por 4 a 0, nesta sexta-feira (7), na Ilha do Retiro. Giovanna Crivelari, Bia Menezes, Karla Alves e Bruna Calderan garantiram a classificação do Tricolor.

Agora, o time paulista vai encarar o vencedor de Real Brasília x Flamengo, que se enfrentam no próximo domingo (9), no Bezerrão. A próxima etapa, aliás, não tem uma data confirmada, mas pode acontecer no dia 12 de março (quarta-feira).

Mesmo na Ilha do Retiro, São Paulo dominou a partida

O Tricolor mostrou que não foi à Recife de brincadeira logo aos dois minutos de jogo, quando abriu o placar com a estreante Giovana Crivelari. A atacante recebeu de Aline Milene dentro da área e empurrou para as redes. Aos 22, a goleira do Leão brilhou ao defender pênalti de Camilinha, evitando o segundo gol das visitantes. Assim, os outros gols, só saíram na segunda etapa.

Aos 13 minutos, Bia Menezes marcou o segundo do São Paulo ao passar pela defesa adversária, entrar na área e tocar na saída da goleira. Aos 31, Karla Alves não desperdiçou o segundo pênalti tricolor no jogo e, em nova cobrança, bateu firme para vencer Nanda e marcar o terceiro gol. Para fechar a conta, Bruna Calderan deixou o dela após aproveitar grande vacilo do adversário, que perdeu a posse em saída de bola.

