Volta Redonda x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após golear por 4 a 0 no jogo de ida, o Fluminense reencontra o Volta Redonda pela semifinal do Campeonato Carioca, no domingo (9), às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Assim, o Tricolor chega embalado depois de eliminar o Caxias (RS) e avançar à terceira fase da Copa do Brasil.

Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes têm uma grande vantagem para ficar com uma vaga na final do Estadual. Do outro lado da chave, o Flamengo venceu o Vasco no primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem no clássico.

Onde assistir

O confronto deste domingo (9) terá a transmissão da Band (TV Aberta) e Premiere.

Como chega o Volta Redonda

O técnico Rogério Corrêa deve repetir a escalação que foi campo no jogo de ida, já que não tem qualquer desfalque, seja por cartão ou contusão. Nesse sentido, o comandante espera o fator casa para tentar reverter a grande desvantagem e ainda sonhar com uma vaga na decisão do Carioca.

Como chega o Fluminense

O Tricolor tem três desfalques para a partida decisiva. Assim, Paulo Henrique Ganso segue treinando separado do grupo e levar00á tempo para voltar aos gramados depois da miocardite. Lima, por sua vez, tem problema na panturrilha esquerda e não vai a campo desde a goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, no dia 26 de fevereiro. Por fim, o zagueiro sofre desconforto no pé direito e também está de fora do duelo.

Volta Redonda x Fluminense

Segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca

Data e horário: 09/03/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Volta Redonda: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Chay, Kelvin e MV; Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias, Serna, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

