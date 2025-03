Coritiba x Maringá: onde assistir, escalações e arbitragem

A situação do Coritiba não está fácil. Após a precoce queda na Copa do Brasil, o Coxa joga a vida no Campeonato Paranaense. Neste domingo (09), às 18h30, o Verdão recebe o Maringá no Couto Pereira pela partida de volta das quartas de final do estadual.

Na partida de ida, o Dogão saiu na frente com uma vitória por 2 a 0 no Willie Davids. Para evitar mais uma eliminação, o Coxa precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por três gols ou mais para avançar direto.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal NSports, na TV fechada e no YouTube, além do canal do Coritiba no YouTube.

Como chega o Coritiba

O Coxa chega muito pressionado para decidir sua vaga no Paranaense. Além da desvantagem no confronto, a eliminação para o Ceilândia na Copa do Brasil ainda é motivo de protesto no Couto Pereira. Mozart, contestado por parte da torcida, não terá Filipe Machado, suspenso, e tem um leque de opções para a escalação. O treinador pode contar com Geovane, Matheus Bianqui, Geovane Maurer, Vini Paulista e Josué para a vaga. O Alviverde aposta na média de dois gols por jogo dentro de casa para reverter a situação.

Como chega o Maringá

Além da vantagem obtida no jogo de ida, o Dogão chega na capital com muita moral. Na quinta-feira (06), o Maringá avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer o União-TO. No retrospecto, o clube do norte do Paraná leva a melhor, com duas classificações em três jogos eliminatórios contra o Coxa, sendo a última vez na semifinal do ano passado, com o mesmo cenário do confronto de 2025.

Coritiba x Maringá

Campeonato Paranaense – Quartas de final – jogo de volta

Data e horário: domingo, 08/03/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

CORITIBA: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson Gabriel, Fracchia e João Almeida; Geovane (Matheus Bianqui) e Sebástian Gómez; Everaldo, Dellatorre e Lucas Ronier. Técnico: Mozart

MARINGÁ: Dheimson, Raphinha, Tito, Ronald e Max Miller; Rodrigo Santos, Zé Vitor e Léo Ceará; Matheus Moraes, Maranhão e Edison Negueba Técnico: Jorge Castilho

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: João Fábio Machado Bischiliari e Denise Akemi Simões de Oliveira

VAR: Adriano Milczvski

