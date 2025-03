Jacuipense x Bahia, pela semifinal do Campeonato Baiano: onde assistir, escalações e arbitragem

No duelo de ida na Fonte Nova, Jacuipense surpreendeu o Bahia - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Bahia tem um desafio crucial neste domingo (9), pela semifinal do Campeonato Baiano. Depois de perder o jogo de ida da semifinal por 2 a 1 para o Jacuipense, o time dirigido por Rogério Ceni entra em campo pressionado para alcançar vaga na decisão do Estadual. O duelo será no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 18h (de Brasília).

O revés em plena Fonte Nova, aliás, foi o primeiro da equipe principal nesta temporada. Agora, o Esquadrão precisa de vitória por dois gols de diferença para chegar à decisão do Estadual. Se o triunfo ocorrer pela vantagem mínima, o Tricolor força uma disputa de pênaltis.

Onde assistir

O jogo entre Jacuipense e Bahia, pela semifinal do Baiano, terá transmissão da TVE Bahia.

Como chega o Jacuipense

O Jacuipense chega para este confronto decisivo embalado pelo triunfo obtido em Salvador e almeja fazer história, eliminando um dos gigantes do estado para chegar à final. O técnico Rodrigo Ribeiro deve repetir a formação do time que levou a melhor na Fonte Nova.

Como chega o Bahia

Apesar da missão complicada, o Bahia tem motivos para estar confiante. Afinal, nas duas únicas vezes na história em que saiu atrás numa eliminatória contra um adversário do interior no Estadual, conseguiu inverter a desvantagem e se classificar. Isso ocorreu em 2015 contra o Vitória da Conquista (0x3 na ida e 6×0 na volta) e em 2023 frente ao Itabuna (0x1 na ida) e 4×1 na volta). A diferença para o atual cenário é que, em 2025, o Esquadrão fez a primeira partida na condição de mandante e, portanto, precisará mostrar poder de reação fora de casa.

Após o revés no fim de semana passado, o técnico Rogério Ceni cravou que o Bahia tem por “obrigação” ser finalista do Estadual. Para este duelo, o comandante não tem desfalques, seja por lesão ou suspensão. Portanto, terá força máxima diante do Jacuipense.

“Temos que ir lá, fazer um bom jogo, vencer e trazer a classificação. Apesar da derrota, ainda temos mais 90 minutos para reverter esse resultado. Montamos um elenco para jogar duas competições e temos a responsabilidade de dar conta do recado”, afirmou Ceni.

JACUIPENSE X BAHIA

Campeonato Baiano 2025 – Semifinal (Jogo de volta)

Data: Domingo, 9/3/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Joia da Princesa, Feira de Santana (BA)

JACUIPENSE: Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton e Alex Cazumba; Thiago, Amaral e Firmino; Flavinho, Cesinha e Caique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

BAHIA: Danilo Fernandes; Santiago Arias, Fredi (Kanu), David Duarte e Rezende (Zé Guilherme); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Michel Araujo (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Eziquiel Sousa Costa

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

