Kaio Jorge conta como foi sua reação às cobranças de Pedro Lourenço no Cruzeiro

Gestor da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço fez duras cobranças internas aos jogadores em razão da fraca performance no começo da temporada. Afinal, a Raposa sofreu uma eliminação precoce na semifinal do Campeonato Mineiro – Atlético e América começam, neste sábado (8), a decidir o Estadual. O atacante Kaio Jorge contou, na última sexta-feira (7), como foi sua reação diante das reclamações.

De acordo com o camisa 19 da Raposa, Pedrinho agiu corretamente, visto que os resultados foram decepcionantes. O atacante, contudo, assegurou que o Cruzeiro apresenta evolução em sua minitemporada, com uma boa sequência de treinos.

“A forma que Pedrinho cobrou a gente foi a maneira correta, pois sabíamos que os resultados não vinham sendo positivos. Mas agora, com esses treinos, já dá para ver uma evolução com o professor Jardim. As coisas estão melhorando”, afirmou.

Em entrevista ao programa ‘Os Donos da Bola’, da TV Band Minas, o empresário revelou que, além de ressaltar a fraca performance no estadual, cobrou a conquista de, ao menos, um título na temporada de 2025.

“Pedi duas coisas: a Libertadores e ao menos um título. Espero entregar para o torcedor, eles merecem. Montamos um grupo forte, e o (Leonardo) Jardim mesmo reconhece que é muito bom. Quero voltar à Libertadores e precisamos ganhar ao menos um desses três títulos. Mostrei para eles que não chegamos à final do Mineiro, fizemos uma das piores campanhas. Temos três competições muito importantes para disputar”, destacou Pedrinho.

Desde o fracasso diante do Coelho, há duas semanas, o técnico Leonardo Jardim vem aproveitando o período sem jogos a fim de ajustar o que julga necessário no elenco. O próximo compromisso será apenas no dia 29 de março, quando a equipe mineira enfrenta o estreante Mirassol, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

