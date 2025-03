Ceará x Maracanã, pela semifinal do Cearense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Ceará enfrenta o Maracanã neste domingo (9) em busca da classificação para a final do Campeonato Cearense. O duelo ocorrerá no Estádio Presidente Vargas, às 17h (de Brasília), na capital cearense. No primeiro jogo da semifinal, o Vozão foi superior e construiu boa vantagem ao vencer por 3 a 0 Alviceleste.

O time alvinegro busca, portanto, consolidar sua hegemonia e assegurar presença em mais uma final estadual. Pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga na decisão.

Onde assistir

O jogo entre Ceará e Maracanã, pela semifinal do Cearense, terá transmissão da TV Ceará e do canal GOAT (YouTube).

Como chega o Ceará

O Ceará tentou levar a partida para a Arena Castelão, local da primeira partida, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE). Depois de vencer a semifinal de ida com gols de Marllon, Lucas Mugni e Pedro Raul, o Vozão voltou a campo no meio de semana pela Copa do Nordeste e derrotou o América-RN no Presidente Vargas, local do jogo deste domingo.

Para a volta da semifinal estadual, o técnico Léo Condé não poderá contar com o atacante Pedro Henrique, suspenso. Em contrapartida, Pedro Raul, que anotou gol nos últimos dois jogos, cria a expectativa na comissão técnica e na torcida alvinegra por mais uma boa atuação.

Como chega o Maracanã

O Maracanã confia em uma virada histórica, apostando suas fichas em uma grande atuação para eliminar um dos grandes do futebol cearense e, assim, chegar a uma final inédita. Apesar da derrota no jogo de ida, o time alviceleste foi melhor no primeiro tempo e criou boas jogadas durante toda a partida.

Assim, o técnico Júnior Cearense tem motivos para confiar em um bom resultado no segundo jogo da semifinal. O treinador, porém, não poderá contar com o atacante Luís Soares, que recebeu o terceiro cartão amarelo e foi um dos destaques da equipe na Arena Castelão.

CEARÁ X MARACANÃ

Campeonato Cearense 2025 – Semifinal (Jogo de volta)

Data: Domingo, 9/3/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), Fortaleza (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé.

MARACANÃ: Rayr, Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker e Luan Lucas; Davi Torres, Hugo Freitas e Matheus Taumaturgo. Técnico: Júnior Cearense.

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva e Zaqueu Eleuterio Linhares

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes

