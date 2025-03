Palmeiras deve ter ‘equipe ideal’ para encarar o São Paulo no Paulistão

O Palmeiras segue sua preparação para a semifinal do Campeonato Paulista. Na segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), o Verdão encara o São Paulo, no Allianz Parque, em busca de uma vaga na decisão da competição. Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o “time ideal” para encarar o Tricolor.

Afinal, o lateral-esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez evoluíram na recuperação de suas lesões durante a semana e estão prontos para o jogo. Eles serão titulares após participarem dos últimos treinos com a equipe.

Abel Ferreira deve promover ainda a estreia de Vitor Roque, contratado na última semana pelo Palmeiras. O atacante, ex-Barcelona e Betis, tem grandes chances de começar a partida entre os 11, no lugar de Flaco López. O jogador treinou pela quarta vez seguida com o elenco alviverde.

Na atividade deste sábado, os atletas fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas, com objetivos específicos tratados pela comissão técnica. Em seguida, o plantel foi separado em três times, com dois no campo e um fora, com sete jogadores em cada. Para finalizar, eles treinaram cruzamentos e finalizações.

Dessa forma, o Palmeiras deve ir a campo contra o São Paulo com a seguinte formação: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Abel Ferreira ainda terá o treino de domingo (9) para definir a escalação para o clássico contra o Tricolor. Mauricio, Bruno Rodrigues e Paulinho seguem fora em recuperação de suas lesões.

