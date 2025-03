Flamengo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15

Flamengo e Vasco se enfrentam, neste sábado (8/3), no Maracanã, às 17h45 (de Brasília) pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro na ida venceu por 1 a 0, com golaço de Bruno Henrique, e tem vantagem de empate no placar agregado. Assim, a equipe de Filipe Luís pode perder por um gol de diferença que avança à final da competição. Do outro lado, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois ou mais gols de diferença que se classifica. No entanto, a situação é complicado para o time de Fábio Carille. A Voz do Esporte transmite a partir das 16h15, com seu tradicional pré-jogo. Um esquenta de primeira que te coloca por dentro de tudo o que rola nesta partida em que aquele que vencer decide com Fluminense ou Volta Redonda (na ida, Flu 4 a 0).

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

