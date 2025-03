Torcedores do Sport são detidos com bombas caseiras antes do clássico contra o Santa Cruz

A polícia de Pernambuco prendeu, na manhã deste sábado (8), 12 integrantes de uma torcida organizada do Sport, incluindo um jovem de 16 anos. Eles portavam bombas caseiras horas antes do clássico contra o Santa Cruz. De acordo com o “g1”, eles são suspeitos de planejar brigas com torcedores de times rivais.

O flagrante ocorreu mais de um mês após uma confusão generalizada que deixou 13 feridos no Recife, transformando as ruas da cidade em um verdadeiro cenário de guerra.

Os agentes encontraram os torcedores enquanto eles esperavam um ônibus no bairro da Ponte dos Carvalhos, no Cabo do Santo Agostinho, na Região Metropolitana. O grupo estava a caminho do Recife.

A polícia apreendeu granadas caseiras e rojões feitos com metais e pregos. Os suspeitos foram levados à Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. No entanto, os agentes não divulgaram os nomes dos envolvidos.

Briga generalizada deixa feridos no Recife em fevereiro

No primeiro dia de fevereiro, as torcidas de Sport e Santa Cruz entraram em conflito pelas ruas do Recife. Dessa maneira, 13 pessoas ficaram feridas entre as organizadas das duas equipes. De acordo com a Polícia Civil, 32 torcedores foram conduzidos à delegacia e 13 tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça.

Imagens mostram agressões brutais, correria, bombas, depredação em vários bairros e até saques. É possível ver torcedores carregando pedras e pedaços de paus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.