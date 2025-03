Torcedores são detidos em confusão antes de final Grêmio x Internacional

Torcedores de Grêmio e Internacional entraram em conflito neste sábado (08) antes da primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. O tumulto ocorreu na Estação Niterói da Trensurb, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Seis pessoas foram detidas pela polícia. O confronto aconteceu pela manhã, enquanto a partida será realizada às 17h45 (de Brasília).

Segundo o delegado Pablo Rocha, responsável pela ocorrência, um grupo de torcedores do Internacional seguia de Novo Hamburgo para Porto Alegre quando foi surpreendido por gremistas que os aguardavam na estação. Durante o confronto, vidros foram estilhaçados e parte do vagão foi depredada. O SAMU esteve no local para atender os feridos.

Com os torcedores envolvidos na briga, foram apreendidos uma soqueira e rojões. Já os seis detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas para registro da ocorrência.

Em campo, Grêmio e Internacional disputam o título estadual e voltam a fazer uma final após quatro anos. O Tricolor venceu todas as edições do campeonato desde 2018, enquanto o Colorado não conquista o torneio desde 2016.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.