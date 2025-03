Fortaleza celebra Mês das Mulheres com campanha da Leoa

Campanha do Fortaleza homenageia as mulheres com descontos para sócias - (crédito: Foto: Divulgação)

8 de março é Dia Internacional da Mulher e o Fortaleza decidiu celebrar não apenas essa data, mas, também, o mês inteiro com comemorações e ofertas. Assim, o clube cearense lançou a campanha “Ser Fortaleza é Coisa de Leoa”. As torcedoras têm direito a descontos exclusivos de até 60% no site sociofortaleza.com.br

O clube divulgou a ação num vídeo que valoriza as qualidades de meninas e mulheres que amam o Fortaleza. Desse modo, o Leão uniu as histórias de uma torcedora mirim com a de outra, chamada Rayla, que trabalha no Departamento de Recursos Humanos do clube e que veste a fantasia da mascote feminina Stella durante os jogos.

“Mostramos as qualidades de ser uma Leoa. Transcendem garra, superação, dificuldades e preconceitos”, afirmou o diretor de Marketing e Comunicação, Marcel Pinheiro.

Ele explicou que o objetivo era sair do estereótipo da luta contra machismo e exaltar ccom leveza as alegrias e conquistas.

“Sempre colocando um sorriso no rosto ao torcer e vibrar pelo Fortaleza”, destacou Marcel.

A oferta da campanha para as torcedoras é válida por todo o mês de março e os descontos de até 60% incidem sobre novos planos ou renovação.

“Ao ser sócia do Fortaleza, elas serão ‘Leoas’, identificadas com nossas cores, se inspirando umas nas outras e felizes ao comparecer aos jogos do Leão. Isso mostra o quanto nossa nação é inspiradora”. finalizou.

Este fim de semana é de quinta rodada da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

