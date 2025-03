Lyanco em dia de artilheiro, brilha, Atlético detona o América e encaminha título

Na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (08), no estádio do Mineirão, o Atlético não deu a menor chance ao América e venceu por 4 a 0, sem maiores dificuldades. Destaques para Lyanco, que fez seus primeiros dois gols com a camisa do Galo. Rony também deixou sua marca. O primeiro gol da partida, no entanto, foi uma falha grotesca de Jori. Assim, encaminha o título de 2025 e de quebra o hexa estadual, após uma exibição de gala diante dos seus torcedores.

Contudo, mesmo sem Hulk e Júnior Santos, o Atlético conseguiu se impor e abriu o marcador logo aos 7 minutos. A partir daí, administrou a partida e foi ampliando a vantagem gradualmente. Para piorar a situação do América, o volante Barros foi expulso ainda na etapa inicial por agredir Cuello.

Galo avassalador na etapa inicial

O Atlético, aliás, foi soberano do início ao fim da primeira etapa, sem dar chances ao América em nenhum momento. Logo aos sete minutos, Jori teve a infelicidade de jogar para o próprio patrimônio um cruzamento de Guilherme Arana, inaugurando o placar. Para piorar a situação do Coelho, o volante Barros foi expulso por agredir Cuello. Por fim, aos 41 minutos, Lyanco, após um lindo passe de Scarpa, fez o segundo gol do Galo: 2 a 0

Lyanco em tarde artilheira no Mineirão e Rony desencanta

O defensor teve um dia iluminado no Mineirão e marcou seus primeiros gols pelo Galo. Na etapa inicial, após assistência de Scarpa, e logo aos 4 minutos do segundo tempo, ele aproveitou um cruzamento de Gabriel Menino e cabeceou sem chances para Jori. Ainda teve tempo para Rony, o rústico, marcar o seu gol na partida. Ele aproveitou lindo lançamento de Rubens: 4 x 0.

Partida decisiva no sábado (15)

O último jogo entre as equipes pelo Campeonato Mineiro será no próximo sábado (15), no estádio Independência. O Galo vai para confirmar o hexacampeonato consecutivo. Partida marcada para 16h30 (de Brasília).

ATLÉTICO 4 X 0 AMÉRICA

Final Campeonato Mineiro – Partida de ida

Data: 08/03/2025 (sábado)

Local: Estádio do Mineirão

Público e Renda:

Gols: Jori contra, 07’/1ºT (1-0); Lyanco, 41’/1ºT (2-0); Lyanco, 04’/2ºT (3-0); Rony, 18’/2ºT (4-0)

ATLÉTICO: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Deyverson, 24’/2ºT) Rubens (Caio Paulista, 38’/2ºT) Scarpa (Patrick, 42’/2ºT) Cuello (Bernard, 38’/2ºT) e Rony (Igor Gomes, 42’/2ºT). Técnico: Cuca

AMÉRICA: Jori, Mariano (Pedro Barcellos, 25’/2ºT) Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Barros, Kauã Diniz, Elizari (Yago Santos, intervalo). Fabinho (Jonathas, 21’/2ºT) Renato Marques (Miquéias, intervalo) e Adyson (Júlio, 30’/1ºT) Técnico: William Batista

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa

VAR: Wagner Reway

Cartões Amarelos: Cuello (ATL)

Cartões Vermelhos: Barros, 22’/1ºT (AME) *Barros foi expulso por agressão em Cuello com um tapa no rosto do adversário

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.