Sport bate o Santa Cruz na Ilha do Retiro e abre vantagem no Pernambucano

O Sport deu um grande passo para chegar à decisão do Campeonato Pernambucano. Neste sábado (8), o Leão venceu o Santa Cruz por 2 a 0, na Ilha do Retiro, com gols de Gonçalo Paciência e João Silva.

Agora, a equipe rubro-negra pode perder por um gol de diferença que avança à final. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda.

O clássico foi cercado por muita expectativa por conta dos atos de violência entre as organizadas dos dois times que assombraram as ruas do Recife no último confronto, há pouco mais de um mês. Assim, o policiamento foi reforçado, contando com mais de 860 agentes no esquema de segurança. Antes do prélio, 12 integrantes de uma torcida organizada do Sport, incluindo um jovem de 16 anos, foram detidos com bombas caseiras e rojões feitos com metais e pregos.

Em campo, o Sport começou o jogo em cima, com o Santa Cruz fechado em seu campo. O Rubro-Negro circulava a bola de um lado para o outro em busca de espaços. Assim, a primeira chegada foi aos 12 minutos, com finalização de Lenny Lobato.

Bem na partida, o Leão abriu o placar aos 27. Gonçalo Paciência recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e finalizou. A bola desviou na marcação e o goleiro Rokenedy falhou. Atrás do placar, o Santa tinha dificuldade para sair para o jogo, porém conseguiu ameaçar Caíque França com Thiaguinho, em boa jogada individual. Logo depois, foi a vez de William Alves fazer o arqueiro rubro-negro trabalhar.

Sport amplia no segundo tempo

Na etapa final, o Tricolor saiu um pouco mais para o jogo, arriscando mais de fora da área e levando perigo ao gol do Sport. Contudo, quem marcou foi o Leão. Após sequência de escanteios, Pablo desviou no primeiro pau e João Silva completou para as redes.

No fim, o Santa Cruz pressionou e teve a chance com Thiago Galhardo, estreante do dia, que bateu por cima do gol. Nos acréscimos, Igor Cariús quase fez o terceiro para grande defesa do goleiro tricolor.

