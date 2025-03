Internacional se impõe na Arena do Grêmio e larga em vantagem na final do Gauchão

A casa é do Grêmio, mas a festa é colorada. O Internacional teve mais objetividade no clássico deste domingo, 8, e levou apenas três minutos para construir o triunfo por 2 a 0 diante do arquirrival em plena Arena. Sendo assim, chega com boa vantagem para decisão do próximo domingo, 15, no Beira-Rio.

O Grêmio precisará de uma virada histórica no Beira-Rio para manter o sonho do octa vivo de forma tranquila, ou seja, no tempo regulamentar. Contudo se superar o rival por dois gols de diferença, forçará a decisão do título estadual nos pênaltis.

Internacional se impõe

O Grêmio teve posse, mas o Inter teve objetividade na Arena. O time de Roger Machado não sofreu ameaças do arquirrival e encontrou seu pote de ouro pelas laterais, precisando de apenas três minutos para decidir a primeira etapa – quiçá o jogo. O Tricolor, por sua vez, não soube aproveitar o domínio da bola e sequer ofereceu riscos à defesa colorada, numa postura quase apática.

Aos 22 minutos, o primeiro gol. Vitinho avançou pela direita e deixou Pavon na saudade antes de cruzar em direção ao Valencia, que acabou impedido de finalizar após um toquinho de Villasanti para afastar o perigo. A bola, então, sobrou para Carbonero na pequena área, que só teve o trabalho de dar um toque sutil no cantinho para abrir o placar.

Três minutos depois, aos 25, o dele: Alan Patrick. Carbonero apareceu de novo e aproveitou a tabelinha com Bernabei, desta vez pela esquerda, para cruzar rasteiro na área. O camisa 10 apareceu na segunda trave para escorar e ampliar a vantagem colorada fora de casa.

GRÊMIO 0X2 INTERNACIONAL

Final Campeonato Gaúcho 2025 – Jogo de ida

Local: Arena do Grêmio, (POA)

Data: 8/3/2025

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo (Dodi, 13’/2ºT), Villasanti, Monsalve (Edenílson, 13’/2ºT), Pavón (Amuzu, 28’/2ºT), Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo, 15’/2ºT), Vitinho, Alan Patrick (Borré, 25’/2ºT), Carbonero (Wesley, 15’/2ºT) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Gols: Carbonero, 22/1ºT (0-1); Alan Patrick, 25/1ºT (0-2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Bernabéi (INT) / Gustavo Martins (GRE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.