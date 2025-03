Luiz Araújo comenta classificação do Flamengo e já projeta final do Carioca

Um dos nomes da virada do Flamengo para cima do Vasco no Maracanã, neste sábado (8), por 2 a 1, o atacante Luiz Araújo comentou a classificação rubro-negra para a decisão do Carioca. Autor do gol que sacramentou a vaga pelo sétimo ano consecutivo, o jogador celebrou mais um gol pelo Fla no Maracanã.

Ele, que entrara cinco minutos antes de marcar, aos 24′ da etapa final, acredita que o time de Filipe Luís deu “espetáculo” no Clássico dos Milhões.

“Estou muito feliz de voltar a marcar com a camisa do Flamengo num clássico muito importante. Com essa torcida maravilhosa que veio fazer a festa deles. E a gente fez o espetáculo dentro de campo, não só vencemos, mas convencemos. Vamos seguir, temos uma final. Agora vamos com tudo para ser campeão”, avaliou.

Luiz Araújo chegou aos quatro gols na temporada, tornando-se, assim, o vice-artilheiro da equipe na temporada. Ele fica atrás apenas de Bruno Henrique, que tem cinco. Para o jogador, o estilo de atuação do Fla não muda independente do resultado.

“Isso mostra que o nosso grupo está preparado. Se a gente sai vencendo, a gente continua com nosso estilo de jogo. Se sai perdendo, também. Demonstra a força do nosso grupo. Eu entrei, pude ajudar. O Bruno Henrique também fez um gol, então estou muito feliz e vamos que vamos para essa final, que será um grande clássico”, disse, já prevendo que a final será contra o Fluminense.

Afinal, a equipe Tricolor venceu o Volta Redonda na ida por 4 a 0 e precisa perder pelos mesmos quatro (ou mais) gols de diferença para não conseguir chegar à decisão.

