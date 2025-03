Cuca vibra com goleada do Atlético, mas afirma que equipe vai manter cautela

O Atlético praticamente colocou a mão na taça ao aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o América, na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado (08), no estádio do Mineirão. Lyanco fez dois gols, Rony também deixou sua marca, e o goleiro do Coelho marcou um contra. Assim, no seu retorno ao Galo, Cuca pode novamente conquistar o título.

Cuca, aliás, prefere manter os pés no chão, mesmo com a vantagem de três gols sobre o América. Agora, a partida de volta será no Independência, estádio do Coelho, no próximo sábado (15).

“O maior respeito que você pode ter pelo adversário é tentar fazer gols. Não é querer ficar tocando a bola sem objetividade. E foi o que fizemos. Mesmo com a expulsão, o jogo estava encardido”, disse Cuca.

“Eles saíram para o jogo, foi uma partida de troca de passes, com chances para os dois lados. Até que conseguimos abrir o placar e, depois, deslanchar para fazer os outros gols. Mas nada está decidido ainda. Temos que manter os pés no chão, com humildade, para sair campeões no sábado”, analisou o técnico do Galo.

Por sua vez, o Atlético venceu todos os estaduais desde 2020 e pode conquistar o hexa agora em 2025. Além disso, pode conquistar também o centenário Campeonato Mineiro em toda a sua história.

