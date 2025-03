Com mistão, Vitória volta a vencer Atlético e está na final do Baianão

Vitória vence facilmente o Atlético e vai à final do Baianão em busca do bicampeonato - (crédito: Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória)

Para surpresa de ninguém, o Vitória confirmou, neste sábado, 8/3, a sua passagem para a final do Baianão. Atual campeão, o Rubro-Negro, que já tinha vencido o Atlético de Alagoinhas por 4 a 0 na ida, voltou a triunfar na volta diante do rival, desta vez por 3 a 0, no Barradão. Os gols foram no segundo tempo. Janderson, Thiaguinho e Carlinhos marcaram. Assim, o Vitória espera o seu rival, que será conhecido neste domingo, quando a Jacuipense recebe o Bahia. Na ida, em plena Fonte Nova, o Bahia perdeu por 2 a 1 e precisa inverter a desvantagem se quiser ir para a final. Desde 2018 que não há Ba-Vi na decisão.

Assim, o Vitória vai atrás de seu título baiano de número 31. Ou enfrentará o Bahia, na reedição da final de 2024 que o Vitória ganhou, ou a Jacuipense, que foi vice em 2022 e 2023 e nunca ganhou o Baianão.

Vitória na final

É importante citar que o Vitória entrou em campo com um mistão, poupando alguns titulares para o duelo pela Copa do Nordeste, contra o Náutico. Afinal, com o 4 a 0 na ida, a classificação estava bem encaminhada. Assim, o time entrou tranquilo em campo, com a bola e sabendo anular os ataques do rival (campeão baiano em 2021 e 2022). E o Vitória quase foi para o intervalo em vantagem, pois Osvaldo fez um gol, anulado por impedimento no início da jogada.

No segundo tempo, aos nove minutos, veio o gol do Vitória. Cáceres observou Janderson bem colocado e tocou para o companheiro fazer 1 a 0. Aí acabou o ânimo do Atlético, que viu Thiaguinho ampliar aos 14 e Carlinhos fechar o placar aos 24 com uma cabeçada certeira. Depoiis disso, festa e ritmo de treino até o fim para o vitória.

