Bruno Henrique marca seu 100º gol e é exaltado por Vini Jr

Bruno Henrique fez o primeiro gol do Flamengo na vitória de virada sobre o Vasco, por 2 a 1, neste sábado (8/3). Foi um lance polêmico, pois ele só não estava impedido devido a uma mudança no critério do VAR, que aumentou a linha de marcação de 6 cm para 12 cm. Melhor após o lance, o atacante chegou ao seu 11º gol contra o Cruzmaltino e ao centésimo gol na carreira. Essa marca expressiva foi celebrada por um rubro-negro ilustre: Vinícius Júnior.

No Instagram, o craque brasileiro – que joga no Real Madrid – elogiou BH:

“Sempre ele”, escreveu Vini Jr.

Após a partida, Bruno Henrique celebrou a marca, conquistada num clássico bem pegado. O camisa 27 tem o apelido de ‘Rei dos Clássicos’ justamente porque costuma se destacar nos embates contra rivais tradicionais. Nesta temporada, ele fez dois gols contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil.

“Tenho que estar feliz”, disse o artilheiro ao SporTV ainda no intervalo.

O gol de Bruno Henrique saiu aos 33′ do primeiro tempo, empatando a partida, já que Nuno Moreira tinha aberto o placar para o Cruz-Maltino aos 22′. O Flamengo voltou do intervalo com o empate e Bruno saiu aos 17′ com dores na coxa direita. Assim, Luiz Araújo entrou em seu lugar e honrou a vaga. Afinal, marcou o gol da vitória aos 23′ da etapa final.

Equipe médica vai avaliar se BH joga na final

Por causa das dores, BH vai passar por avaliação do departamento médico. Portanto, ainda não se sabe se ele terá condições ou não para o próximo jogo. Com a vitória sobre o Vasco, o Rubro-Negro agora se prepara para as finais do Campeonato Carioca, contra Fluminense ou Volta Redonda.

O jogo de ida será na quarta (12), enquanto a volta será no fim de semana seguinte (15/16 de março). Ainda não há, porém, confirmação por parte da Ferj.

