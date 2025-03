Roger Machado prega cautela, mas afirma que o Internacional está ‘preparado para ser campeão’

Além da vantagem, o triunfo do Internacional sobre o Grêmio deixou claro ao técnico Roger Machado que seu “grupo está preparado para ser campeão”. O Colorado superou o arquirrival por 2 a 0 na tarde deste sábado, 8, na Arena, e abriu vantagem na decisão do Campeonato Gaúcho.

O técnico enalteceu a maturidade do elenco colorado, mas também fez questão de manter os pés no chão ao enfatizar que a decisão ainda está aberta. “Esse grupo está preparado para ser campeão, é um grupo experiente. Mesmo com jogadores jovens, a maturidade que a gente alcançou do ano passado para cá com os jogos difíceis, os momentos adversos, altos e baixos, vai calejando”.

“Vai dando segurança de poder olhar. Tivemos um grande resultado, mas sabemos que não tem nada definido”, completou Roger durante a coletiva de imprensa.

Internacional e Grêmio se enfrentam pelos últimos 90 minutos desta edição do Gaúchão no próximo domingo, 16, no Beira-Rio. A bola vai rolar para o clássico a partir das 16h (de Brasília).

Vantagem do Internacional

A vitória por 2 a 0 concedeu ao Inter o direito de perder por até um gol de diferença no Beira-Rio para sagrar-se campeão. Apesar do conforto trazido pelo resultado, o técnico Roger Machado usou o segundo tempo do Grêmio como parâmetro para sustentar a narrativa do confronto ainda em aberto.

“Penso que é uma vantagem importante, mas tem o segundo tempo da decisão e respeitamos muito a qualidade do nosso adversário. Pela grandeza do resultado, na casa do adversário, na final, mas conseguimos uma vitória importante. Penso que tivemos uma atuação madura, que foi um controle da partida a partir dos 20 minutos que nos garantiram essa vantagem importante. Porém, pelo contexto da disputa, o campeonato está aberto”, completou.

