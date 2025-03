Auxiliar vê bom jogo do Grêmio e discorda do placar: ‘Inter não foi tão superior’

A derrota por 2 a 0 para o Inter não condiz com o que foi o jogo do Grêmio na tarde deste sábado, 8, na Arena – ou ao menos na opinião do auxiliar Leandro Desábato. Responsável por suprir a ausência do técnico Gustavo Quinteros à beira do gramado, suspenso pela expulsão contra o Juventude, o argentino entende que o grupo tricolor se portou bem no início e teve outras chances de se recuperar durante o clássico.

Desábato fez questão de pontuar o comprometimento do grupo com a proposta da comissão para o início, mas entende que os gols do Inter, num rápido intervalo de tempo, desestabilizaram o time. “Creio que, nos primeiros minutos, 15, 20 minutos, estávamos bem. O time estava bem, desde atrás”, iniciou.

“Insinuamos no ataque com os dois extremas que são pulsantes, mas tivemos sete minutos em que não fizemos uma boa partida e em dois cruzamentos que permitimos na área fizeram os gols. Foram os dois gols muito parecidos. E, nesse momento, foi um choque muito grande e nos custou muito voltar à partida”, e completou:

“Não creio nessa superioridade [do Inter] como se deu o resultado. Creio que o Inter teve três situações no primeiro tempo, por falhas nossas. Depois teve uma finalização mais no primeiro tempo e no segundo tempo, com exceção da última jogada, o Inter não finalizou no gol. As chances que nós tivemos não conseguimos concretizar para descontar”.

Emocional do Grêmio

Em contrapartida, o auxiliar argentino reconheceu que o Tricolor não vem rendendo no nível esperado e exigido pelos torcedores. Desábato atrelou o desempenho aquém à falta de entrosamento dos recém-chegados e ao pouco tempo de trabalho. Contudo, apostou nas chances do time no duelo de volta.

“Doloroso porque sofremos dois gols em quatro minutos. Creio que, sim, tem que trabalhar (o emocional). Temos a partida de volta, é muito importante. Sabemos que é difícil reverter o 2 a 0, mas é futebol e temos que estar preparados. Temos que trabalhar muito, levantar a cabeça e saber que, como o Inter hoje nos fez dois gols, podemos ir no campo deles e fazer dois gols”, avaliou.

O Tricolor terá uma semana para trabalhar visando a possível virada histórica no Beira-Rio, às 16h do próximo domingo, 16. O grupo de Quinteros precisará vencer o Inter por três ou mais gols para conquistar o título no tempo regulamentar ou repetir o placar deste sábado, 8, para levar a decisão aos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.