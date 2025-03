Flamengo bate recorde de público do Carioca-2025 em vitória contra o Vasco

Com mosaico a Arrascaeta, Torcida do Flamengo fez bonita festa no clássico contra o Vasco - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os 51.379 pagantes e 55.096 presentes para acompanhar ao Clássico dos Milhões no Maracanã, neste sábado (8), representaram o maior público do Campeonato Carioca de 2025. O Flamengo 2 x 1 Vasco, que levou o Rubro-Negro para mais uma decisão estadual – a sétima consecutiva – superou o outro duelo dos arquirrivais no Maior do Mundo, em jogo pela décima rodada da Taça Guanabara.

Na ocasião, 41.604 pessoas pagaram para ver o Flamengo vencer por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Antes, o principal público era no empate por 0 a 0 contra o Fluminense, pela oitava rodada. Com mando do Flu, 34.617 pessoas pagaram ingresso para acompanhar ao duelo sem gols debaixo de fortíssimo calor no Rio de Janeiro, aliás.

Assim, o quarto colocado na lista é outro clássico: vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Botafogo, na sétima rodada, também no Maracanã. O público foi de 30.876 pagantes. Na sequência, o primeiro clássico sem o Fla envolvido.

Foi na oitava rodada, quando 30.164 pessoas pagaram para ver o Fluminense vencer o Vasco por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na 11ª rodada da Taça Guanabara, quando o Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0 e sagrou-se campeão do turno, “apenas” 27.151 pagantes foram ao Maracanã. Na ocasião, porém, organizadas do Fla optaram por não ir ao estádio em forma de protesto contra os altos preços dos ingressos.

