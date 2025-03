Com dois do Santos, Bolívia anuncia convocação

O treinador Óscar Villegas anunciou a lista de convocados para a Bolívia para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Conta com dois jogadores do Santos: Marcelo Tórrez e Miguelito. Ao todo, a lista conta com 26 jogadores para as partidas contra o Peru (20, em Lima) e o Uruguai (25, em casa, em El Alto). Dos 26 nomes, 14 jogam fora da Bolívia, incluindo os dois santistas.

As principais ausências são de Ervin Vaca e Henry Vaca, machucados. Além deles, Melgar, que muitos davam como certo, não entrou na lista por opção do treinador.

A Bolívia, no momento, ocupa a sétima posição, com 13 pontos. Se as Eliminatórias terminassem agora, os bolivianos estariam na zona de repescagem, já que os seis primeiros avançam diretamente, o sétimo vai para um playoff, e os três últimos estarão fora do Mundial diretamente. A Argentina lidera com 25 pontos. O Brasil é o 5º, com 18.

Os 26 da Bolívia para as Eliminatórias

Goleiros

Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Rodrigo Banegas (The Strongest) e Braulio Uraezaña (Blooming).

Defensores

Luis Haquin (Mushuc Runa-EQU), José Sagredo (Bolívar), Efraín Morales (Atlanta United-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar-UCR), Marcelo Tórrez (Santos-BRA), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Yomar Rocha (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Leonardo Zabala (Cancún-MEX), Lucas Macazaga (Leganés B-ESP) e Luis Paz (Bolívar).

Apoiadores

Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito-EQU), Héctor Cuéllar (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon-SUI) e Óscar López (Mallorca-ESP).

Atacantes

Carmelo Algarañaz (Kalamata-GRE), Moisés Paniagua (Always Ready), Lucas Chávez (Al Taawon-SAU), Víctor Ábrego (Nacional Potosí) e Roler Ferrufino (Alwasy Ready).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.