Grêmio x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 15h

Corinthians, campeão de tudo no feminino, tenta vaga na semifinal da Supercopa do Brasil. Encara o Grêmio - (crédito: Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

Grêmio e Corinthians se enfrentam, neste domingo, 9/3, às 16h (de Brasília), em jogo pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina. O jogo será na Arena dop Grêmio, mas as critnianas são favoritas, jás que são campeãs de tudo na categoria. Este duelo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia o seu pré-jogo a partir das 15h (de Brasília) sob o comando de João Delfino, que também narra o duelo.

Este Grêmio x Corinthians na Voz do Esporte tem os comentários de Leidi Marques e as reportagens de Fernando Sid. Clique na arte acima e não deixe de acompanhar este duelo decisivo, neste torneio que abre a temporada do futebol feminino.

