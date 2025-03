Inferno astral: Guardiola voa para tentar reatar com a mulher

Em fase de baixa no futebol, Guardiola também sofre com crise no casamento - (crédito: Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, parece não se conformar com o divórcio anunciado em janeiro. Afinal, de acordo com o jornal português A Bola, ele fez uma viagem relâmpago à Espanha, no dia 1º de março, para tentar reatar com Cristina Serra, com quem vivia desde 1994.

A viagem foi logo depois do jogo do City contra o Plymouth, que a equipe de Guardiola venceu por 3 a 1 com gols de O’Reilly (2) e De Bruyne. A vitória foi difícil e de virada, mas garantiu o acesso dos Citizens às quartas de final da Copa da Inglaterra.

O jornal inglês The Sun publicou que Guardiola e Cristina passaram três noites juntos em casa. Ele saiu na segunda-feira, 3 de março, para ir ao dentista e ela foi para a loja de roupa dela, no centro da cidade. A falta de comprometimento de Pep com os negócios da família teria sido um dos motivos das rusgas que levaram à separação, de acordo com um amigo do casal, conforme divulgou uma fonte ao jornal Daily Mail.

Quem convive com a família diz que Guardiola é “workaholic” (viciado em trabalho). Assim, a relação com a mulher foi minando com o passar do tempo. Afinal, o treinador está em Manchester desde 2016, quando deixou o Bayern, na Alemanha, para comandar o clube inglês na Premier League. Entretanto, Cristina voltou a Barcelona em 2019.

Fase instável para Guardiola no gramado

No campo, Guardiola tem passado por uma fase bem distante do homem que conquistou quatro taças para o City. A equipe alterna vitórias e derrotas, e este ano já sofreu goleadas como o 4 a 2 do PSG em 22 de janeiro pela Liga dos Campeões e 5 a 1 do Arsenal em 2 de fevereiro pela Premier League. Neste sábado (8/3), os Blues perderam para o Nottingham Forest por 1 a 0, na casa do adversário (gol de Callum Hudson-Odoi, aos 83′).

