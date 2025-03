Palmeiras finaliza treino para a semifinal do Paulistão

O jogador Richard Ríos durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol. - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras concluiu a preparação para o jogo contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Assim, neste domingo (9/3), o time fez um treinamento focado em bolas aéreas na defesa e no ataque, além de jogadas ensaiadas. Também houve um recreativo para descontrair o grupo, na véspera de uma disputa decisiva.

Paulinho, Mauricio e Bruno Rodrigues continuam fora de campo, por causa de lesões. Para a partida contra o São Paulo, a equipe deve ter três mudanças em relação ao jogo contra o São Bernardo que garantiu a classificação. A partida foi no dia 1º de março e o Verdão venceu por 3 a 0, tendo Estêvão como grande destaque, com dois gols na etapa incial.

Para a próxima partida, Piquerez deve ficar na lateral esquerda, Gustavo Gómez na defesa e Vitor Roque no ataque. Flaco López deve ser o substituto imediato de Vitor e falou ao site do clube sobre a expectativa do grupo.

“Estamos muito delizes pela oportunidade de fazer história mais uma vez, sendo tetracampeões do Paulista. É fazer de tudo para aproveitar isso”, disse.

Flaco destacou que o Palmeiras chega longe com frequência. Afinal, se conseguir avançar, o Verdão vai fazer a sua sexta final consecutiva no Estadual. Assim, baterá o seu próprio recorde na competição.

“O Palmeiras está acostumado a sempre lutar por títulos. E vamos lutar até o fim para alcançar nosso objetico”, concluiu.

A provável escalação do Verdão para a semifinal reúne Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emi Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

A semifinal será às 21h35 da segunda-feira (10/3), no Allianz Parque.

