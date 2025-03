Gol polêmico contra Vasco: Ferj diz que Pedrinho já se convenceu de acerto do VAR

Pedrinho se queixou de decisão e da rapidez do VAR em gol polêmico do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo )

A Federação de Futebol do Estado do RJ divulgou uma nota que trata um episódio polêmico entre Vasco e Flamengo como página virada. Afinal, o presidente do Vasco, Pedrinho, já teria se convencido sobre a legitimidade do gol de Bruno Henrique, no jogo de sábado (8/3), no Maracanã. O placar de 2 a 1 fez o Rubro-Negro avançar à final do Campeonato Carioca, eliminando o Cruzmaltino. E o primeiro gol do Flamengo foi perto da linha de impedimento.

Por isso, após o embate, Pedrinho chegou a ironizar a atuação do VAR, ressaltando a rapidez na decisão.

“Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina o direcionamento do jogo, seja de uma evolução extraordinária de uma partida para a outra”, disse Pedrinho, lembrando que a análise para validação do gol levou apenas 1 minuto e 16 segundos.

Pedrinho: trajetória do jogo poderia ser outra

No lance, quando o Vasco vencia por 1 a 0, Arrascaeta chutou, a bola desviou em João Victor e sobrou para Bruno Henrique. Inclusive, esse foi o 100º gol na carreira de BH. O Flamengo ampliaria no segundo tempo, garantindo a vitória. O gol que ficou sob avaliação abriu caminho, portanto, para a classificação do Flamengo.

“É um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo”, disse Pedrinho.

A Ferj agora diz que Pedrinho e o gerente de futebol Clauber Rocha, se convenceram do acerto do VAR após uma reunião na sala do delegado da partida.

Em nota, a Ferj afirma que o alargamento da linha do VAR de 6 para 12 cm foi uma das diretrizes para o Estadual que foram aceitas pela direção do Vasco nas reuniões anteriores à competição.

